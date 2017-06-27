Яровая призвала создать антитеррористическую коалицию под эгидой ООН

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила внести в текст итоговой резолюции 24-й Генеральной Межпарламентской Ассамблеи православия (МАП) решение о необходимости создания широкой международной антитеррористической коалиции под эгидой ООН.

"В целях защиты православного мира и сбережения христианских святынь мы предлагаем внести в текст итоговой резолюции 24-й Генеральной ассамблеи решение о необходимости создания широкой международной антитеррористической коалиции под эгидой ООН", — цитирует пресс-служба выступление Яровой на заседании "Христианское измерение глобального кризиса и пути его преодоления", которое проходит в эти дни в парламенте Италии.

По ее мнению, проблемы современного мира связаны с тем, что "попраны основы суверенитета, и кто-то считает для себя возможным вторгаться в суверенные права других народов и других стран".

"Однополярный мир стал осью раскола и противостояния, стал стимулом и поощрением терроризма, радикальной идеологии, национализма и экстремизма. Сегодня колонизация стран осуществляется через информационную интервенцию, цветные революции, вмешательство в суверенную внутреннюю политику. Христианский мир сегодня находится под прицелом и угрозой именно такого современного колониального захвата", — отметила Яровая.