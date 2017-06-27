Россия выступает против односторонних санкций в отношении Пхеньяна

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Москва выступает против введения странами односторонних санкций в отношении КНДР, направленных, по сути, на "экономическое удушение" Пхеньяна, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Что касается, собственно, международных санкций в отношении КНДР, то они направлены на побуждение Пхеньяна к отказу от ракетных и ядерных программ и не имеют целью "наказать" северокорейский народ", — сказал Моргулов.

"Мы против расширительного толкования ооновского санкционного режима и, тем более, против введения отдельными государствами односторонних рестрикций, направленных, по сути, на экономическое "удушение" КНДР", — добавил высокопоставленный дипломат.

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о продлении санкций в отношении КНДР. В частности, в очередной раз продлевается действие исполнительного указа президента от 2008 года, где речь идет о производстве оружейного ядерного топлива. Другой продлеваемый указ от 2010 года был издан в связи с ядерными испытаниями и уничтожением КНДР южнокорейского корабля, которое привело к гибели 46 моряков. Кроме того, по-прежнему будет действовать указ о дополнительных ограничениях по КНДР от 2011 года и соответствующие указы 2015-2016 годов.