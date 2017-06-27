В Австралии Джонни Деппу грозят новыми обвинениями из-за ввоза собак

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заместитель премьера Австралии Барнаби Джойс пригрозил знаменитому американскому актеру Джонни Деппу обвинениями в предоставлении заведомо ложных сведений в связи с незаконным ввозом собак в 2015 году, сообщает газета Daily Telegraph.
Как сообщает издание, недавно бывшие менеджеры актера, с которыми он сейчас судится, заявили в суде, что Депп "полностью отдавал себе отчет в том, что нелегально ввозит собак в Австралию".
Отвечая на вопрос австралийской телерадиокорпорации ABC об этом, Джойс сказал: "Если эти обвинения верны, то это называется предоставлением ложных сведений".
Вице-премьер, который также занимает пост министра сельского хозяйства Австралии, не исключил повторного рассмотрения этого случая.