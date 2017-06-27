В Австралии Джонни Деппу грозят новыми обвинениями из-за ввоза собак

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заместитель премьера Австралии Барнаби Джойс пригрозил знаменитому американскому актеру Джонни Деппу обвинениями в предоставлении заведомо ложных сведений в связи с незаконным ввозом собак в 2015 году, сообщает газета Daily Telegraph.

В мае 2015 года супруга актера Эмбер Херд привезла на борту личного самолета на Зеленый континент двух йоркширских терьеров, тогда в Австралии проходили съемки "Пиратов Карибского моря" с участием ее мужа. Австралийские власти заявили, что собаки были ввезены в страну с нарушением действующих правил. Херд обвинили в использовании поддельных документов и незаконном ввозе животных. В ходе судебного разбирательства супруга Деппа признала вину в подаче документов с ложной информацией, суд установил в отношении нее условный срок в один месяц.

Как сообщает издание, недавно бывшие менеджеры актера, с которыми он сейчас судится, заявили в суде, что Депп "полностью отдавал себе отчет в том, что нелегально ввозит собак в Австралию".

Отвечая на вопрос австралийской телерадиокорпорации ABC об этом, Джойс сказал: "Если эти обвинения верны, то это называется предоставлением ложных сведений".

Вице-премьер, который также занимает пост министра сельского хозяйства Австралии, не исключил повторного рассмотрения этого случая.