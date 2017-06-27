При взрыве автомобиля в Киеве пострадал мужчина

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Автомобиль взорвался в столице Украины, пострадал мужчина, сообщила во вторник пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик.

"В Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля: пострадал мужчина… Детали — позже", — написала Блищик на своей странице в Facebook.

По ее данным, на место происшествия выехали спасательные службы.