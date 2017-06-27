На западе Донецка из-за обстрела произошел пожар

ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Пожар произошел на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков во вторник утром, сообщили в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Двадцать седьмого июня в 05.00 в Петровском районе Донецка по улице Петровского в результате попадания взрывоопасного предмета произошел пожар в неэксплуатируемом одноэтажном здании", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
По данным ведомства, огонь уничтожил кровлю.
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