На западе Донецка из-за обстрела произошел пожар

Жители в пострадавшем во время обстрела поселке Старомихайловка Донецкой области. Архивное фото

Жители в пострадавшем во время обстрела поселке Старомихайловка Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Пожар произошел на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков во вторник утром, сообщили в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Двадцать седьмого июня в 05.00 в Петровском районе Донецка по улице Петровского в результате попадания взрывоопасного предмета произошел пожар в неэксплуатируемом одноэтажном здании", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

По данным ведомства, огонь уничтожил кровлю.

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