"По всем фронтам": в НАТО обеспокоены растущей военной мощью России

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В НАТО обеспокоены растущей военной мощью России, которую считают потенциальной угрозой для себя. Об этом в интервью Politico рассказал глава военного комитета альянса генерал Петр Павел.

В НАТО неоднократно говорили, что Москва представляет угрозу для стран Прибалтики и Польши. В июле 2016 года на саммите в Варшаве было принято решение "об укреплении восточного фланга", для этого альянс намерен разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какого-либо из членов НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об этом и лишь пользуются поводом, чтобы разместить больше войск в районе российских границ.

О прогрессе России

Глава военного комитета НАТО признал, что Россия добилась значительного прогресса в военной сфере "по всем фронтам". По его словам, Москва разрабатывает новые виды как обычных, так и ядерных вооружений, а российская армия способна эффективно действовать на значительном расстоянии от своей территории.

"Мы сталкиваемся с полномасштабной модернизацией российских Вооруженных сил", — подчеркнул натовский генерал.

Петр Павел заявил также, что в НАТО не могут утверждать, что намерения российского руководства в отношении альянса носят агрессивный характер. Генерал считает, что планы Москвы остаются неясными.

"Поэтому мы воспринимаем эту, пусть и потенциальную, угрозу крайне серьезно", — добавил он.

По словам главы комитета, НАТО не может позволить себе "сосредоточиться" исключительно на противостоянии угрозам, исходящим от государств, поэтому основным приоритетом альянса является усиление борьбы с терроризмом.

Контакты продолжаются

Несмотря на охлаждение отношений между Москвой и НАТО, диалог между сторонами продолжается. Накануне российский вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости о своей беседе с заместителем генсека альянса Роуз Гетемюллер, которая состоялась на инаугурации нового президента Сербии Александра Вучича.

"Был достаточно хороший уровень представительства других стран (на инаугурации. — Прим. ред.). Несмотря на то, что эти люди объявили мне санкции, я долго разговаривал с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер", — сказал Рогозин, не уточнив тему разговора с Гетемюллер.

Кроме того, в начале марта состоялись первые за три года переговоры главы российского Генштаба Валерия Герасимова и председатель военного комитета НАТО Петра Павела. С инициативой о телефонном разговоре выступили представители альянса.

Тогда глава Генштаба обсудил с чиновником НАТО проблемы обеспечения безопасности, перспективы восстановления взаимодействия по военной линии, а также предотвращение инцидентов и участие альянса в международных мероприятиях.

Герасимов также рассказал об озабоченности Москвы по поводу усиления военной активности альянса у российских границ.

Двадцать второго июня в альянсе заявили, что обсуждают с Москвой возможность проведения нового заседания Совета Россия — НАТО.

"Мы находимся в контакте с Россией по вопросу возможного проведения нового заседания Совета Россия — НАТО. Мы еще не согласовали точную дату и особую повестку", — сказал РИА Новости представитель НАТО.

В свою очередь, замглавы российского МИД Алексей Мешков сообщил, что встреча совета на уровне постпредов может пройти в июле.

Надуманные предлоги

На прошлой неделе глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО использует надуманные предлоги для развертывания своей инфраструктуры у границ с Россией.

"Все вот эти вот приготовления, которые сейчас реализуются на практике, когда инфраструктура НАТО приближается к нашим общим границам, когда новые подразделения направляются туда же, причем под лозунгом постоянной ротации, что означает постоянное развертывание во всех практических смыслах. Мы прекрасно понимаем, что предлоги, которые используются для оправдания подобного рода действий, они надуманные", — сказал Лавров в интервью белорусским СМИ.

Кроме того, дипломат в очередной раз отметил, что Россия не намерена нападать ни на кого из членов альянса.

"Я все-таки высокого мнения о качестве военной мысли, военной подготовки в США, в Германии, Великобритании и других странах Североатлантического альянса, я не могу допустить, что у них есть хоть малейшее допущение, что Россия будет нападать на НАТО", — подчеркнул Лавров.

По словам министра, развертывание сил НАТО на востоке отражает стремление альянса осваивать геополитическое пространство, которое, по мнению членов организации, оказалось "свободным" после распада СССР.