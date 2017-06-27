Второй оползень сошел в китайской провинции Сычуань

ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Второй за четыре дня оползень сошел в уезде Моасянь провинции Сычуань, где все еще продолжаются поиски 93 человек, пропавших без вести в минувшую субботу, сообщает во вторник радио CNR.

Отмечается, что оползень сошел утром в 11.02 (6.00 мск), все находящиеся в районе обвала люди были оперативно эвакуированы. Подробностей о масштабах оползня пока не сообщалось.

Оползень сошёл утром 24 июня, погребя под собой 62 домашних хозяйства и больше 100 человек. За прошедшие выходные поступала противоречивая информация о погибших и пропавших без вести. Агентство Синьхуа в ночь на воскресенье сообщило, что спасатели нашли тела 15 человек. Позже Центральное телевидение Китая сообщило, что спасатели извлекли тела еще 10 жертв. Однако в понедельник китайские СМИ пишут о 10 найденных телах в общей сложности, а также о 93 пропавших без вести. В спасательной операции, которая не прекращалась, задействованы более 2,5 тысячи человек.

Информация о возможности повторного обвала поступила накануне, тогда спасатели и журналисты были спешно выведены с места, где велись поиски, однако позже несколько групп спасателей вернулись к поисковым работам.