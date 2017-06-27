Пекин обвинил индийских пограничников в незаконном пересечении границы КНР

ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Министерство иностранных дел Китая обвинило группу индийских пограничников в незаконном пересечении государственной границы и потребовало у властей Индии, чтобы нарушители немедленно покинули территорию КНР, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Китай призывает Индию соблюдать договор о границе и уважать территориальный суверенитет КНР, а также немедленно вывести индийских пограничников, незаконно перешедших границу, и провести тщательное расследование инцидента ради сохранения мира и спокойствия на сиккимском участке китайско-индийской границы", — говорится в заявлении МИД КНР.

В заявлении отмечается, что "индийские пограничники недавно пересекли китайско-индийскую границу в районе штата Сикким и вошли на территорию Китая, это препятствует выполнению регулярной деятельности китайских пограничников в районе Дунлан (в Тибетском автономном районе – ред.)".

Гэн Шуан добавил, что китайский сторона приняла необходимые ответные меры.

По данным МИД КНР, статус участка китайско-индийской границы в районе штата Сикким оговорен в соглашении от 1890 года между Китаем и Великобританией, "после провозглашения независимости Индии, правительство страны многократно подтверждало в письменной форме, что обе стороны признают отсутствие между ними каких-либо противоречий относительно сиккимского участка границы".

Китайское оборонное ведомство также выступило с критикой противоправных действий индийских пограничников. В заявлении, опубликованном в ночь на вторник, минобороны КНР отметило, что подобная активность несет "серьезную угрозу миру и спокойствию в приграничных районах".

"Китай старается развивать китайско-индийские двусторонние отношения, но в то же время решительно защищает свои законные права и интересы. Мы надеемся, что Индия пойдет навстречу китайской стороне и не будет предпринимать действий, которые могут осложнить ситуацию на границе", — говорится в заявлении оборонного ведомства.