Пекин обвинил индийских пограничников в незаконном пересечении границы КНР

ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Министерство иностранных дел Китая обвинило группу индийских пограничников в незаконном пересечении государственной границы и потребовало у властей Индии, чтобы нарушители немедленно покинули территорию КНР, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
В заявлении отмечается, что "индийские пограничники недавно пересекли китайско-индийскую границу в районе штата Сикким и вошли на территорию Китая, это препятствует выполнению регулярной деятельности китайских пограничников в районе Дунлан (в Тибетском автономном районе – ред.)".
Гэн Шуан добавил, что китайский сторона приняла необходимые ответные меры.
Китайское оборонное ведомство также выступило с критикой противоправных действий индийских пограничников. В заявлении, опубликованном в ночь на вторник, минобороны КНР отметило, что подобная активность несет "серьезную угрозу миру и спокойствию в приграничных районах".
"Китай старается развивать китайско-индийские двусторонние отношения, но в то же время решительно защищает свои законные права и интересы. Мы надеемся, что Индия пойдет навстречу китайской стороне и не будет предпринимать действий, которые могут осложнить ситуацию на границе", — говорится в заявлении оборонного ведомства.