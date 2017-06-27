Таиланд планирует возобновить закупки вооружений в США, сообщили СМИ

БАНГКОК, 27 июн — РИА Новости. Таиланд планирует возобновить закупки вооружений и техники в США и намеревается поднять вопрос о военно-техническом сотрудничестве во время предстоящего в июле визита в Вашингтон премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, сообщает во вторник интернет-версия газеты Bangkok Post.

В понедельник министр обороны и вице-премьер Таиланда по национальной безопасности генерал Правит Вонгсуван отдал приказ о подготовке частями и подразделениями вооруженных сил страны списков необходимого вооружения, техники и запасных частей американского производства, которые повезет с собой в поездку премьер, сообщает издание.

Военно-техническое сотрудничество США и Таиланда было сокращено и ограничено Вашингтоном в одностороннем порядке в 2014 году после военного переворота, в результате которого к власти в Таиланде пришло правительство генерала Праюта Чан-Оча. Администрация Барака Обамы поддерживала прохладный режим отношений с Таиландом, одним из основных союзников США вне рамок НАТО, вплоть до окончания срока ее полномочий. Новый президент США Дональд Трамп взял курс на восстановление более тесных отношений с Таиландом и пригласил премьера Чан-Оча, лидера переворота 2014 года, посетить Белый дом. Поездка таиландского премьера планируется на вторую половину июля.

На вооружении армии, авиации и флота Таиланда стоит много американской техники, закупленной или полученной в дар в течение длительного периода дружбы и союзничества. Эта техника нуждается в запасных частях, и, прежде всего, именно об этом таиландская делегация планирует завязать разговор во время визита премьера Чан-Оча в США, сообщает издание со ссылкой на руководство министерства обороны Таиланда.

Некоторые таиландские эксперты считают, что вероятность восстановления военно-технических связей с США — вопрос достаточно отдаленного будущего, и что тема ВТС может вообще не возникнуть во время переговоров в США на высшем уровне, пишет газета. Никаких подтверждений вероятности обсуждения во время июльского визита вопросов военно-технического сотрудничества со стороны американской администрации пока не поступало, говорится в сообщении.