Эксперты призвали Путина и Трампа к диалогу по предотвращению киберугроз

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия и США должны начать немедленный диалог по предотвращению киберугроз, создать механизм для повышения доверия в военной сфере и принять совместное заявление на уровне лидеров о том, что ядерная война никогда не будет развязана. Такой призыв содержится в открытом письме от имени председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, бывшего председателя Комитета по делам вооруженных сил Сената США Сэма Нанна, экс-министра иностранных дел РФ Игоря Иванова и бывшего министра обороны Великобритании Десмонда Брауна, опубликованном во вторник.
"Ваша первая встреча в Гамбурге станет уникальной возможностью продемонстрировать, что, несмотря на значительные разногласия, США, Россия и ЕС могут и должны работать вместе в тех областях, которые касаются общих фундаментальных интересов. Речь, прежде всего, идёт о снижении ядерной и других военных угроз, а также о предотвращении террористических атак, грозящих катастрофическими последствиями", — говорится в письме.
"Отправной точкой", по мнению экспертов, могло бы стать новое совместное заявление президентов России и США о том, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана".
Третьим шагом могла бы стать совместная инициатива по предотвращению террористических актов с использованием оружия массового поражения, "которая позволила бы не допустить попадания в руки "Исламского государства" и других террористических организаций ядерных и радиоактивных материалов". Отмечается, что Москва и Вашингтон должны "срочно наладить сотрудничество по охране уязвимых радиоактивных материалов, которые могут быть использованы для производства "грязной бомбы".
По мнению Игоря Иванова изложенные в письме предложения — "реалистичны и они могут быть претворены в жизнь при наличии политической воли".
"Авторы письма рассчитывают, что их обращение получит широкую международную поддержку, необходимую для оздоровления политического климата как в российско-американских отношениях, так и в мире в целом", — сказал Иванов РИА Новости.
Между тем накануне в Кремле заявили, что пока "конкретных наработок" по первой личной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Однако было отмечено, что оба лидера будут в Гамбурге на саммите "двадцатки", и, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "так или иначе, возможность встречи будет".