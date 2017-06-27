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Эксперты призвали Путина и Трампа к диалогу по предотвращению киберугроз

07:0527.06.2017
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© Fotolia / GlebstockХакер за компьютером. Архивное фотоХакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Glebstock

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия и США должны начать немедленный диалог по предотвращению киберугроз, создать механизм для повышения доверия в военной сфере и принять совместное заявление на уровне лидеров о том, что ядерная война никогда не будет развязана. Такой призыв содержится в открытом письме от имени председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, бывшего председателя Комитета по делам вооруженных сил Сената США Сэма Нанна, экс-министра иностранных дел РФ Игоря Иванова и бывшего министра обороны Великобритании Десмонда Брауна, опубликованном во вторник.

Офис Агентства национальной безопасности США в пригороде Вашингтона
© AFP 2017 / Paul J. Richards
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В письме Владимиру Путину и Дональду Трампу эксперты отмечают, что "пропасть, разделяющая сегодня Россию и Запад, никогда не была столь глубокой со времен окончания холодной войны", а отсутствие новых инициатив лишь усиливает уровень недоверия, и это "сковывает возможности лидеров приводить в жизнь практические меры, направленные на укрепление безопасности всех стран и народов евроатлантического региона".

"Ваша первая встреча в Гамбурге станет уникальной возможностью продемонстрировать, что, несмотря на значительные разногласия, США, Россия и ЕС могут и должны работать вместе в тех областях, которые касаются общих фундаментальных интересов. Речь, прежде всего, идёт о снижении ядерной и других военных угроз, а также о предотвращении террористических атак, грозящих катастрофическими последствиями", — говорится в письме.

"Отправной точкой", по мнению экспертов, могло бы стать новое совместное заявление президентов России и США о том, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана".

Смартфон
© Fotolia / Gzorgz
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"Такое заявление ещё раз продемонстрировало бы, что руководители обоих государств осознают свою ответственность за совместные усилия по предотвращению ядерной катастрофы. Этот шаг был бы позитивно воспринят мировыми лидерами и международным сообществом. Вторым шагом могло бы стать расширение связей по военной линии путём создания Группы кризисного управления Россия-НАТО (NATO-Russia Military Crisis Managment Group). Возобновление двустороннего диалога между военными США и России, игравшего столь важную роль на протяжении всей холодной войны, должно стать безусловным и неотложным приоритетом", — подчеркивают авторы письма.

Третьим шагом могла бы стать совместная инициатива по предотвращению террористических актов с использованием оружия массового поражения, "которая позволила бы не допустить попадания в руки "Исламского государства" и других террористических организаций ядерных и радиоактивных материалов". Отмечается, что Москва и Вашингтон должны "срочно наладить сотрудничество по охране уязвимых радиоактивных материалов, которые могут быть использованы для производства "грязной бомбы".

Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
© Fotolia / DragonImages
В США призвали продолжать борьбу с якобы исходящими из России киберугрозами
Также, по мнению экспертов, России и США необходимо "через диалог выйти хотя бы на неофициальное понимание киберугроз, направленных на вмешательство в стратегические системы предупреждения, ядерного командования и контроля". "Этим следует заняться незамедлительно, чтобы предотвратить риск возникновения войны вследствие ошибки. Отсутствие ясных "правил игры" в стратегическом ядерном кибермире вызывает большую тревогу", — заявляют авторы письма.

По мнению Игоря Иванова изложенные в письме предложения — "реалистичны и они могут быть претворены в жизнь при наличии политической воли".

"Авторы письма рассчитывают, что их обращение получит широкую международную поддержку, необходимую для оздоровления политического климата как в российско-американских отношениях, так и в мире в целом", — сказал Иванов РИА Новости.

Между тем накануне в Кремле заявили, что пока "конкретных наработок" по первой личной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Однако было отмечено, что оба лидера будут в Гамбурге на саммите "двадцатки", и, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "так или иначе, возможность встречи будет".

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