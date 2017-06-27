США призвали китайские власти предоставить свободу передвижения Лю Сяобо

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. США призвали китайские власти предоставить получившему Нобелевскую премию мира китайскому правозащитнику Лю Сяобо, находившемуся в заключении с 2009 года, а также его жене свободу передвижения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представительницу посольства США в Пекине.

Ранее сообщалось, что Сяобо был освобожден от отбывания наказания после того, как у него был обнаружен рак печени последней стадии.

"Мы призываем властей Китая не только освободить господина Лю, но и отменить домашний арест его и его жены", — приводит агентство слова представительницы посольства США в Пекине. По ее словам, Пекин должен "предоставить им защиту и свободу, как, например, свободу передвижения, доступ к медицинской помощи".

Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".

В июне 2009 года агентство Синьхуа сообщило, что Лю Сяобо арестован по обвинению в "организации в последние годы агитационных действий, направленных на подрыв государственной власти и свержение социалистического строя". По некоторым данным, он был арестован еще 8 декабря 2008 года.

Также сообщалось, что Лю Сяобо — один из авторов так называемой "Хартии 08" — открытого письма к властям Китая с требованием соблюдения прав человека и проведения политических реформ. Хартию подписали более 300 общественных деятелей и борцов за права человека в стране.

Действия китайских властей в отношении Лю Сяобо неоднократно становились предметом полемики между Китаем, США и другими западными странами, требующими освобождения правозащитника. На все подобные заявления МИД КНР отвечал, что действия компетентных органов в отношении правозащитника лежат в русле китайских законов.