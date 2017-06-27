Три журналиста CNN уволились из-за статьи о связях Трампа с Россией

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Три штатных сотрудника CNN уволились на волне скандала со статьей о якобы связях штаба президента Дональда Трампа и его советника Энтони Скарамуччи с российским фондом РФПИ, сообщает CNN.

Томас Френк, Эрик Лихтблау и Лекс Харис ушли в отставку в связи с историей, размещенной на сайте CNN, сообщает телеканал.

"После удаления истории, опубликованной на CNN.com, канал принял отставки сотрудников, имевших отношение к публикации истории", — заявляет телеканал.

Френк занимался расследованиями для CNN, заведовал отделом расследований Харрис – "ветеран" CNN, работавший на канале c 2001 года. Лихтблау (обладатель Пулитцеровской премии за работу в New York Times) лишь несколько месяцев назад присоединился в команде CNN в качестве редактора.

"В пятницу CNN отказался от истории, опубликованной моей командой. Как ответственный редактор этой команды я ушел в отставку… Я был с CNN с 2001 года и уверен в одной вещи: Это — служба новостей точность и правдивость для которой — прежде всего остального. Я ухожу, но буду нести эти принципы везде", — ссылается Yahoo news на заявление Харриса.

Ранее CNN со ссылкой на неназванный источник в конгрессе США сообщил, что американский сенат якобы ведет расследование в отношении предполагаемых связей команды Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Речь шла о встрече его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуччи "за четыре дня до инаугурации президента США" в январе. Встреча якобы происходила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В электронном письме CNN Скарамуччи написал: "Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше". Также подчеркивается, что в предыдущие годы он также встречался с Дмитриевым в Давосе.

Позже CNN удалил статью, а при переходе на нее появилась заметка: "История не соответствует редакционным стандартам CNN, ее убрали. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуччи". Источник, близкий к телекомпании, сообщил порталу BuzzFeed News, что эта история оказалась "большим провалом".

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".