Моди и Трамп призвали Пакистан обеспечить безопасность границ

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди призвали правительство Пакистана гарантировать безопасность границ, дабы не допустить атак террористов с его территории, говорится в заявлении лидеров по итогам их встречи в Вашингтоне.

"Лидеры обратились к Пакистану с просьбой обеспечить гарантии, что территория не используется для террористических атак на другие страны. Также они обратились к Пакистану с просьбой о быстрой выдаче преступников, ответственных за атаки в Мумбаи, Патанкоте и за другие террористические атаки, совершенные пакистанскими группами", — говорится в заявлении.