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Глава Боливии обвинил США в росте международного наркотрафика

04:3427.06.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес. Архивное фотоПрезидент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МЕХИКО, 27 июн — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес считает, что антинаркотическая политика США в конечном счете ведет к росту незаконного оборота наркотиков.

"Где есть DEA (управление по борьбе с наркотиками США) и военные базы США, там растут наркотрафик, преступность, незаконное обогащение, коррумпированные элиты и сервильные торговцы родиной", — написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.

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По мнению Моралеса, именно c неолиберальных правительств и военных диктатур, установленных с помощью США, и началась кульминация наркоторговли.

Моралес считает, что у США нет права обвинять другие страны в незаконном обороте наркотиков, когда именно на США приходится основной спрос на эти вещества. "Какой моралью руководствуются США, "аттестовывая" другие страны, когда их потребление кокаина составляет 1,6%, в то время как в среднем по миру — 0,4%", — написал боливийский лидер.

Он считает, что антинаркотическая борьба для США является лишь предлогом. "Правительство США использует антинаркотическую борьбу для вмешательства в другие страны и ничего не делает, чтобы снизить потребление наркотиков среди своего населения", — отметил Моралес.

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В марте этого года Моралес обвинил США в провале борьбы с наркотиками, когда Вашингтон в специальном докладе внес Боливию, Венесуэлу и Мьянму в список стран, которые не справились с антинаркотической борьбой. Год назад он предложил разогнать DEA и закрыть американские военные базы.

Моралес в свое время был профсоюзным лидером "кокалерос" — крестьян, выращивающих коку. Он является сторонником легализации коки. Традиционное использование коки в Боливии он называет частью культуры Анд и неоднократно выступал с высоких трибун, в том числе ООН, с этими предложениями. Для наглядности Моралес даже жевал листья коки на конференции ООН по наркотикам.

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