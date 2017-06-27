МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что альянс противостоит усилиям России по увеличению военного потенциала "практически на каждом уровне", но в то же время не уверен, что у РФ есть "агрессивные намерения" в отношении альянса, сообщает издание Politico.

"Мы определяем угрозу, основанную на двух главных компонентах — возможность и намерения. Что касается возможностей, нет сомнений, что Россия развивает свои возможности и в традиционной, и в ядерной составляющей. Что касается учений, у РФ есть способность разворачивать войска на дальние расстояния и эффективно использовать вдалеке от их собственной территории", — утверждает Павел.

Павел заявил, что, несмотря на то, что намерения России не ясны, "ее растущее военное мастерство неоспоримо", сообщает издание. "Что касается намерений, они не ясны, потому что мы не можем точно сказать, что у России есть агрессивные намерения в отношении НАТО", — добавил Павел.

Павел также отметил, но не привел доказательств, "растущее военное присутствие России", упомянув сообщения о "размещении баллистических межконтинентальных ракет, способных нести ядерное оружие, в Калининграде и Крыму", добавляет издание. "Мы видим масштабную модернизацию всей российской армии", — добавил Павел.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Российский министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.

В июне президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе вынуждает Россию на это реагировать.

Так, в июне должно быть завершено формирование новой конфигурации сил НАТО в Европе: полностью развернуты и интегрированы в состав национальных сил четыре батальонные группы в Польше, Латвии, Литве и Эстонии, развернуты штабные ячейки. Уже сертифицированы два штаба дивизионного уровня — в Щецине и Бухаресте.

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше также неоднократно звучали, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.