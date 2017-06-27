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В мире

Politico: НАТО противостоит РФ, но не уверена в ее "агрессивных намерениях"

03:4827.06.2017
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© AFP 2017 / Virginia MayoВозле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фотоВозле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / Virginia Mayo

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что альянс противостоит усилиям России по увеличению военного потенциала "практически на каждом уровне", но в то же время не уверен, что у РФ есть "агрессивные намерения" в отношении альянса, сообщает издание Politico.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
В НАТО рассказали о росте "российской угрозы" "по всем фронтам"
"Мы определяем угрозу, основанную на двух главных компонентах — возможность и намерения. Что касается возможностей, нет сомнений, что Россия развивает свои возможности и в традиционной, и в ядерной составляющей. Что касается учений, у РФ есть способность разворачивать войска на дальние расстояния и эффективно использовать вдалеке от их собственной территории", — утверждает Павел.

Павел заявил, что, несмотря на то, что намерения России не ясны, "ее растущее военное мастерство неоспоримо", сообщает издание. "Что касается намерений, они не ясны, потому что мы не можем точно сказать, что у России есть агрессивные намерения в отношении НАТО", — добавил Павел.

Самолеты НАТО в воздушном пространстве Литвы
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Воздушная разведка НАТО ищет бреши в обороне западных границ России
Павел также отметил, но не привел доказательств, "растущее военное присутствие России", упомянув сообщения о "размещении баллистических межконтинентальных ракет, способных нести ядерное оружие, в Калининграде и Крыму", добавляет издание. "Мы видим масштабную модернизацию всей российской армии", — добавил Павел.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Российский министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.

Вертолет во время российско-белорусских учений Запад-2013
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НАТО призвала Россию и Белоруссию соблюдать правила ОБСЕ на учениях "Запад"
В июне президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе вынуждает Россию на это реагировать.

Так, в июне должно быть завершено формирование новой конфигурации сил НАТО в Европе: полностью развернуты и интегрированы в состав национальных сил четыре батальонные группы в Польше, Латвии, Литве и Эстонии, развернуты штабные ячейки. Уже сертифицированы два штаба дивизионного уровня — в Щецине и Бухаресте.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рогозин сообщил о разговоре с замгенсека НАТО, несмотря на санкции
Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше также неоднократно звучали, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.

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