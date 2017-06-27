МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что альянс противостоит усилиям России по увеличению военного потенциала "практически на каждом уровне", но в то же время не уверен, что у РФ есть "агрессивные намерения" в отношении альянса, сообщает издание Politico.
Павел заявил, что, несмотря на то, что намерения России не ясны, "ее растущее военное мастерство неоспоримо", сообщает издание. "Что касается намерений, они не ясны, потому что мы не можем точно сказать, что у России есть агрессивные намерения в отношении НАТО", — добавил Павел.
Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Российский министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.
Так, в июне должно быть завершено формирование новой конфигурации сил НАТО в Европе: полностью развернуты и интегрированы в состав национальных сил четыре батальонные группы в Польше, Латвии, Литве и Эстонии, развернуты штабные ячейки. Уже сертифицированы два штаба дивизионного уровня — в Щецине и Бухаресте.
На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.