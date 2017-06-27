Ливийские военные обнаружили древние артефакты на базе ИГ* в Бенгази

КАИР, 27 июн — РИА Новости. Ливийские военные из национальной армии страны, возглавляемой Халифой Хафтаром, обнаружили на базе террористов ИГ* предметы древности, запись с ценными находками разместил на своем сайте телеканал "Ливия сейчас".

Древние памятники были обнаружены на недавно отбитой у радикалов военной базе в городе Бенгази. На кадрах, выложенных телеканалом, десятки предметов, среди них — римские скульптурные портреты и глиняные амфоры.

По словам одного из военных, прокомментировавшего находку, террористы планировали контрабандным путем вывезти эти артефакты за рубеж.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.