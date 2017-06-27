Трамп назвал себя и премьер-министра Индии "мировыми лидерами соцсетей"

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп окрестил себя и премьер-министра Индии Нарендру Моди "мировыми лидерами соцсетей".

"Я рад сообщить американскому народу, прессе, индийскому народу, что мы мировые лидеры с соцмедиа. Мы верим в возможность давать народу быть на прямой связи с их чиновниками и слышать отклик от него", — заявил Трамп, выступая с приветственной речью на встрече с Моди, который находится в Вашингтоне с официальным визитом.

Оба — и Трамп, и Моди — являются активными пользователями социальной сети Twitter.