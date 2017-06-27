США, Индия и Япония проведут крупнейшие военные учения в Индийском океане

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что США, Индия и Япония проведут в июле крупнейшие военные учения на западе Индийского океана.

Об этом он рассказал по итогам встречи с премьером Индии Нарендрой Моди.

"Наши вооруженные силы ежедневно работают над укреплением сотрудничества в борьбе с террором. И в следующем месяце они объединятся вместе с японскими моряками, чтобы принять участие в крупнейших учениях, которые когда-либо были предприняты на западе Индийского океана", — сказал Трамп.

В рамках своего официального визита Моди также встречался с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.