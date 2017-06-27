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В мире

Серый кардинал глобализма: власть США спасет мировая перестройка

09:0027.06.2017
(обновлено: 09:25 27.06.2017)
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© AP Photo / Peter Morrison Американский дипломат Ричард ХаасАмериканский дипломат Ричард Хаас
© AP Photo / Peter Morrison

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Выдержав вежливую паузу в полгода (с момента прихода Дональда Трампа к власти), один из двух самых влиятельных теоретиков американской внешней политики, по сути, заявляет: для начала эта самая внешняя политика должна быть. В виде логичной и понятной для всех схемы: есть цель, есть средства ее достижения и т. д. А не то, что сейчас. Поскольку автор этой простой мысли — Ричард Хаас, то есть смысл посмотреть, что он на эту тему говорит.

Не ломать, а ремонтировать

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Самое интересное в Хаасе — не его послужной список, а прочная репутация одного из закулисных дирижеров даже не американского, а глобального проекта установления навеки власти США и Запада над миром. Возможно, влияние этого человека на тайное управление планетой преувеличено. Хотя понятно, что если по этой части кто-то в США и мире и имеет влияние, то это Генри Киссинджер и Ричард Хаас, а потом все прочие.

Но в любом случае его журнал Foreign Affairs ("Международные дела") — это серьезно. И вот сейчас журнал посвящает свой июльско-августовский выпуск вопросу о том, что стране не помешала бы внешняя политика (которой, совершенно очевидно, нет). На эту тему публикуется несколько материалов, а задает тон Хаас своей статьей под заголовком "Куда идти. Перестройка американской внешней политики".

Попробуем кратко изложить его основные мысли.

Трамп, замечает автор, уже отказался от своей предвыборной болтовни ради более традиционных подходов — но теперь нужна общая стратегия, выгодная самим США и их союзникам. Лозунг "Америка прежде всего" плох тем, что, чего доброго, каждая страна начнет ставить себя на первое место — и тогда не будет заботиться об американских интересах, только о своих.

Американские военнослужащие в Афганистане. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason Epperson
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Денег на сильную военную и внешнюю политику хватит, страна тратит на эту сферу не более полупроцента всего национального богатства в год, в дни холодной войны было хуже.

Администрация правильно понимает, что главная проблема безопасности страны — Северная Корея и что десятилетия попыток с этой проблемой справиться ни к чему не привели. Военное решение поведет к непредсказуемым последствиям. Значит, нужны переговоры с помощью Китая. В Азии в целом нужно вернуться к прежней политике — поддерживать союзников, создавать многосторонние структуры.

© AP Photo / Lee Jin-man Вице-президент США Майк Пенс на границе Северной и Южной Кореи. 17 апреля 2017 года
© AP Photo / Lee Jin-man
Вице-президент США Майк Пенс на границе Северной и Южной Кореи. 17 апреля 2017 года

И в Европе нужно вернуться к прежней политике. Евросоюз не идеален, но его развал создаст проблемы для самих США. Так что следует прекратить поддерживать в Европе персонажей, которые выступают против ЕС.

С Россией нужно пожестче, договариваться с этой страной можно разве что по Сирии. Санкции не снимать.

Государственный переворот в Иране. 1953 год
© AP Photo / File
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На Ближнем Востоке никаких быстрых успехов не достичь. В Сирии следует создать "свою" силу — союзника в борьбе с исламистами. Ссориться с Ираном не следует, дружить с Турцией больше не удастся. Борьба с исламистами будет долгой, и военное присутствие США в регионе придется увеличить.

В мире в целом США должны вернуть себе роль ответственного акционера и не изолироваться от проблем. Не отказываться от программ международной помощи или борьбы за климат. Непредсказуемость во внешней политике хороша как тактика, а не стратегия. Международный порядок, сложившийся после Второй мировой, можно ремонтировать, но не следует разваливать полностью. И не следует забывать, сколько выгод этот порядок принес именно США.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНью-Йорк
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Нью-Йорк

Импровизации — не ответ

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
© Showtime/Komandir
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В общем, ход мысли понятный. Это никакая не перестройка внешней политики, а наоборот. Раньше было хорошо, потом появились проблемы, пришел "свежий человек" Трамп и решил развалить всю систему вместо того, чтобы ее подремонтировать. Трампу надо помочь отказаться от этих опасных намерений: такова ключевая мысль Хааса.

Заметим, что сразу не скажешь, кто такой этот загадочный теоретик — демократ или республиканец. По биографии (а он был дипломатом тоже) — ближе к республиканцам. Но вообще-то перед нами сторонник идеи, что внешняя политика не должна быть партийной. Партии и их идеи — это тактика, причем в основном тактика того, как не доводить собственный народ до бунта. А глобалистский проект — поддержание в неизменности западного мира — это важнее, здесь никакой партийности быть не может.

Заметим, что Хаас и очень мощные силы, стоящие за ним, мыслят логично и видят явную слабость администрации Трампа. Слабость в том, что у нее есть интуиция — "старый порядок больше не работает" — но явно ни малейшей идеи того, а каким может и должен быть новый порядок. А ломать без понимания того, что потом строить, — это всегда опасно. Как минимум есть смысл продержаться со старой системой до того момента, когда появятся понятные идеи насчет новой системы.

То есть Трамп правильно чувствует, что мир изменился, что союзники превратились в стаю нахлебников, всегда готовых использовать США для решения своих склок с соседями, что вся система в целом уничтожает американскую экономику ради создания экономики глобальной… Но в такой ситуации делать все по принципу "наоборот" и непредсказуемо, чтобы друзья и враги боялись, — это еще не политика, это импровизация.

© AP Photo / Susan WalshВыступление президента США Дональда Трампа в Айове. 21 июня 2017
© AP Photo / Susan Walsh
Выступление президента США Дональда Трампа в Айове. 21 июня 2017

Американо-китайский диалог по дипломатии и безопасности в Вашингтоне. 21 июня 2017
© AP Photo / Cliff Owen
Китай приучает США делиться властью над миром
Позиция Хааса и ему подобных людей очень слабая, и это видно по главному признаку: отсутствию Китая в их мышлении. Есть ощущение, что перед нами статья, написанная году этак в 2000-м, когда обветшание системы тоже было налицо, но Китай еще не был сверхдержавой, по влиянию сопоставимой с США. И вот сейчас Хаас в статье подсказывает: пусть китайцы занимаются своими внутренними делами, они ведь говорят, что это все, что их интересует.

Это правильная мысль только в том смысле, что никто из ставших новыми мировыми лидерами стран типа Китая, или России, или Индии не желает тратить ресурсы на подрыв Америки. Зачем, если и так дело идет в нужном направлении? Но при этом думать, что можно не замечать перемен в мире, — это слабая внешняя политика для США. Это та самая политика, которую проводил Барак Обама, при том что видно было, насколько она ему неинтересна и неприятна вся в целом. Любимая поговорка Обамы была "не делать глупостей". В какие-то эпохи такой подход работает, в какие-то уже нет.

Возникает вопрос: что делать России, если система все-таки приручит Трампа и принудит его к проведению политики Обамы — Хааса? Чего добиваться, к примеру, на встрече наших президентов в Гамбурге, на заседании "Группы 20"?

Возможно, есть смысл не ждать прорывов и сенсаций и последовать логике того же Хааса: ничего из нынешней застойной ситуации не ломать, договориться лишь о правилах игры, чтобы не втянуться в ядерный конфликт. И только.

Силы США патрулируют окраину сирийского города Манбий в провинции Алеппо. Архивное фото
© AP Photo / Arab 24 network
Guardian: риск войны между Россией и США растет
А дальше… Мы ведь знаем, как это происходит с медленно разваливающимися системами. Сейчас США и их "мир Запада" явно прошли стадию наших Брежнева и Черненко (Хаас очень хорошо вписался бы в их эпоху). Там уже наступила перестройка или пошел просто развал? Мы этого не знаем. А раз так, надо просто набраться терпения — возможно, на несколько десятилетий.

 

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