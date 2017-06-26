Сенатор Шумер: Трамп должен одобрить законопроект о санкциях против России

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер считает, что президент страны Дональд Трамп должен одобрить законопроект о санкциях против России, передает агентство Блумберг.

По данным агентства, Шумер заявил, что "Трамп должен одобрить законопроект о санкциях в отношении России, а попытка блокировать его вызовет много вопросов".

Сенат конгресса США 98 голосами против двух одобрил новые санкции против России и Ирана. Санкции против России были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента подписать законопроект. Пакет санкций рассматривается в палате представителей.

Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

Отношения РФ и Запада ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.