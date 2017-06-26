В Огайо восстановили работу правительственных сайтов после хакерской атаки

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Работа ряда правительственных сайтов американского штата Огайо, где хакеры разместили пропаганду террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), восстановлена, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что несколько административных сайтов в США были взломаны хакерами, которые разместили сообщение в поддержку ИГ*. Хакерской атаке подвергся в том числе сайт губернатора штата Огайо Джона Кейсика, где появилось сообщение о симпатиях к ИГ*. В нем также содержалась угроза, что президент США Дональд Трамп, Кейсик и американцы ответят за "кровопролитие в мусульманских странах". Сообщение было оставлено хакерами из группировки Team System Dz. Среди сайтов, подвергшихся взлому, также оказалась страница супруги губернатора — Карен Кейсик.

Работа около десяти взломанных сайтов была восстановлена. Управление общественной безопасности Огайо совместно с федеральными ведомствами расследует хакерскую атаку, чтобы "убедиться, что ничего подобного больше не произойдет", передает агентство со ссылкой на представителя местных властей Тома Хойта.

* Террористическая организация, запрещенная в России.