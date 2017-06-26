В Мексике нашли сожженные останки похищенного месяц назад журналиста

МЕХИКО, 26 июн — РИА Новости. Сожженные останки похищенного ранее журналиста Сальвадора Адаме найдены в Мексике, сообщила в понедельник генеральная прокуратура штата Мичоакан.

По данным ведомства, страшная находка сделана в районе Тьерра-Кальенте, известного активностью наркомафии. Журналист пропал месяц назад.

Нападения и убийства сотрудников СМИ в Мексике в последнее время стали частным явлением. В мае в Герреро группа из семи журналистов была атакована и ограблена толпой около 100 человек на дороге между двумя полицейскими кордонами.

Тогда же в городе Кулиакан штата Синалоа был убит Хавьер Вальдес, освещавший тему наркопреступности. Также громким стало убийство корреспондента влиятельного издания Jornada в штате Чиуауа Мирославы Брич, совершенное в марте.

Всего с 2000 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране были убиты более 115 работников СМИ, 20 пропали без вести, а случаев нападений на СМИ зарегистрировано около 50.