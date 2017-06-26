Жертвами взрывов на северо-востоке Нигерии стали шестнадцать человек

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, еще 13 пострадали в результате серии нападений смертников в нигерийском штате Борно на северо-востоке страны, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

По данным агентства, атаки произошли вечером в воскресенье. Одной из целей террористов-смертников стал университет города Майдугури.

По словам комиссара полиции штата Борно Дэмьена Чукву, подразделение полиции было отправлено на место взрывов, пострадавших доставили в больницу.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.