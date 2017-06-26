США включат КНР в число стран, где хуже всего обстоят дела с работорговлей

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. США могут включить Китай в число стран, в которых складывается наихудшая ситуация в сфере работорговли, сообщило в понедельник информационное агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как ожидается, во вторник госдепартамент США представит традиционный ежегодный доклад по работорговле в мире.

По информации агентства, в дипломатическом ведомстве решили включить Китай в самую низкую, третью группу стран, действия правительств которых не отвечают требованиям американского закона о защите жертв торговли людьми.

В прошлом году в третью группу госдеп включил 28 стран, среди них Россия, Белоруссия, Узбекистан, Туркмения, Иран, Сирия, КНДР, Судан и Южный Судан, Ливия, Сомали, Йемен.