ЕС счел недостаточными гарантии Британии по правам граждан ЕС после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз счел недостаточными предложения Великобритании по правам граждан ЕС в стране после ее выхода из союза, написал в своем Twitter главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Бернье.

"Необходимо больше ясности и гарантий, нежели в сегодняшней позиции Соединенного Королевства", — написал он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила в понедельник, что готова гарантировать сохранение нынешних прав европейских граждан в Великобритании после Brexit в обмен на аналогичные гарантии в отношении живущих и работающих в ЕС британцев. Она также пообещала максимально упростить процедуру получения постоянного вида на жительство в стране для граждан ЕС после Brexit. Все находящиеся в стране легально европейцы получат право подать заявление на предоставление им статуса резидента. Административные процедуры, которые они должны будут пройти для того, чтобы получить новые права, будут модернизированы и станут максимально простыми, проще, чем сейчас в рамках ЕС, сказала она.

Мэй также пообещала, что всем европейцам на прохождение новых процедур будет дано достаточно времени: чтобы получить постоянный вид на жительство, гражданин ЕС должен быть резидентом в Великобритании до определенной даты (не ранее 29 марта 2019 года) и провести в Великобритании не менее пяти лет, прежде чем подавать на постоянный вид на жительство.

Премьер добавила, что европейцы с меньшим сроком пребывания в стране получат право подать на временный вид на жительство. То же самое касается и европейцев, приехавших в страну уже после Brexit. Особо премьер подчеркнула, что семьи разделяться не будут, дети и супруги будут получать аналогичные права, что и заявители из стран ЕС.

С точки зрения доступа к услугам Национальной службы здравоохранения и социальным службам для европейцев, приехавших в Британию до выхода страны из ЕС, по сравнению с настоящим временем, ничего не изменится. Все эти меры, подчеркнула она, должны реализовываться на основе принципа взаимности: страны ЕС должны так же относиться к британцам, живущим в европейских странах.