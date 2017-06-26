Число жертв кораблекрушения в Колумбии увеличилось до семи человек

Сотрудники службы спасения и оставшиеся в живых туристы после кораблекрушении лодки в водохранилище Пенола. 25 июня 2017

Сотрудники службы спасения и оставшиеся в живых туристы после кораблекрушении лодки в водохранилище Пенола. 25 июня 2017

МЕХИКО, 26 июн – РИА Новости. Число погибших в результате крушения судна в Колумбии возросло до семи человек, сообщил в понедельник губернатор департамента Антиокия Луис Перес Гутьеррес.

Ранее сообщалось о шести погибших. Туристическое судно El Almirante, на котором находились более 150 человек, затонуло в воскресенье на водохранилище неподалеку от города Гуатапе. Спасены 133 человека.

"Актуализация цифр: найдено тело пожилой женщины Марты Норы Гомес. Погибло семь человек, пропали без вести 13. Мы продолжаем (работу) без отдыха", — написал Перес Гутьеррес в своем микроблоге в Twitter.

Ранее пресс-атташе посольства РФ в Боготе Денис Хромов сообщил РИА Новости по телефону, что данных о россиянах, которые могли пострадать в результате крушения туристического судна, нет. По словам дипломата, данное водохранилище в департаменте Антиокия не считается особо популярным туристическим местом среди иностранцев, там отдыхали в основном местные жители.