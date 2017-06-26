Глава МИД ФРГ не верит в скорое разрешение конфликта в Донбассе

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что конфликт на востоке Украины не может быть разрешен в ближайшее время, передает агентство Рейтер.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

По словам министра, соглашение о перемирии нарушают как правительственные силы Украины, так и ополченцы. "Очень трудно найти решение после столь многих лет (конфликта). Конечно, мы пытаемся, но не похоже, что нам удастся урегулировать ситуацию в краткосрочной перспективе", — заявил Габриэль, выступая на мероприятии, организованном Европейским советом по международным отношениям в Берлине.