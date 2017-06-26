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В мире

Деловой совет США-Россия проведет прием "в честь окончания работы" Кисляка

21:1026.06.2017
(обновлено: 21:13 26.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкСергей Кисляк. Архивное фотоСергей Кисляк. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Американо-российский деловой совет устраивает прием в честь "окончания срока работы" посла РФ в США Сергея Кисляка, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте организации. Анонс появился спустя несколько часов после того, как МИД РФ, комментируя сообщения о возможной смене российского посла в США, напомнил о том, что такое решение принимает только президент России. На данный момент официального объявления о смене посла РФ в США не прозвучало, а в Кремле заявили, что проинформируют СМИ, когда появится соответствующий указ главы государства.

Сергей Кисляк. Архивное фото
© AFP 2017 / Stan Honda
Экс-посол США Макфол заявил, что получал удовольствие от работы с Кисляком

"Мы рады пригласить членов Совета на торжественный прием в честь Чрезвычайного и полномочного посла России в США Сергея Кисляка по случаю окончания срока его работы на этой должности. Прием состоится во вторник, 11 июля", — говорится в сообщении на сайте Совета.

"Работая в должности посла России в США с 2008 года, г-н Кисляк был важным и надежным партнером для членов американского бизнес-сообщества в вопросах развития двустороннего делового сотрудничества. Приглашаем вас принять участие в приеме и пожелать г-ну послу успехов в его будущей работе", — говорится в сообщении.

Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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О спонтанном назначении посла России в США речи не идет, заявила Захарова
Ранее в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения вокруг Кисляка, заявила, что решение о возвращении или назначении послов принимает президент. По ее словам, "это происходит в плановом порядке сразу после того, как назначен новый посол".

"И если будет принято решение о назначении в США нового посла (а это целая процедура, занимающая несколько месяцев, соответственно, ни о какой спонтанности речи нет), то Сергей Иванович Кисляк, проработавший в США 9 лет, войдёт в историю двусторонних отношений как человек, делавший всё возможное для их развития даже в самые сложные моменты", — написала Захарова на своей странице в Facebook. Позднее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли отставка Кисляка и известно ли, чем он займется в дальнейшем, заявил: "Когда будет соответствующий указ, мы вас проинформируем".

Кисляк с 2008 года занимает должность посла РФ в США. На протяжении длительного времени дипломата изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. 22 июня 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Захарова назвала слова Макфола об уходе посла России "фантомными болями"
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что комитет Государственной Думы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на должность нового главы российской дипмиссии в Вашингтоне. При этом, как отмечала ранее газета "Коммерсант", Антонов может отправиться в Вашингтон в июле — после первой личной встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая должна состояться на полях саммита G20 в Гамбурге.

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