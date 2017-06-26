Деловой совет США-Россия проведет прием "в честь окончания работы" Кисляка

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Американо-российский деловой совет устраивает прием в честь "окончания срока работы" посла РФ в США Сергея Кисляка, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте организации. Анонс появился спустя несколько часов после того, как МИД РФ, комментируя сообщения о возможной смене российского посла в США, напомнил о том, что такое решение принимает только президент России. На данный момент официального объявления о смене посла РФ в США не прозвучало, а в Кремле заявили, что проинформируют СМИ, когда появится соответствующий указ главы государства.

"Мы рады пригласить членов Совета на торжественный прием в честь Чрезвычайного и полномочного посла России в США Сергея Кисляка по случаю окончания срока его работы на этой должности. Прием состоится во вторник, 11 июля", — говорится в сообщении на сайте Совета.

"Работая в должности посла России в США с 2008 года, г-н Кисляк был важным и надежным партнером для членов американского бизнес-сообщества в вопросах развития двустороннего делового сотрудничества. Приглашаем вас принять участие в приеме и пожелать г-ну послу успехов в его будущей работе", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения вокруг Кисляка, заявила, что решение о возвращении или назначении послов принимает президент. По ее словам, "это происходит в плановом порядке сразу после того, как назначен новый посол".

"И если будет принято решение о назначении в США нового посла (а это целая процедура, занимающая несколько месяцев, соответственно, ни о какой спонтанности речи нет), то Сергей Иванович Кисляк, проработавший в США 9 лет, войдёт в историю двусторонних отношений как человек, делавший всё возможное для их развития даже в самые сложные моменты", — написала Захарова на своей странице в Facebook. Позднее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли отставка Кисляка и известно ли, чем он займется в дальнейшем, заявил: "Когда будет соответствующий указ, мы вас проинформируем".

Кисляк с 2008 года занимает должность посла РФ в США. На протяжении длительного времени дипломата изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что комитет Государственной Думы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на должность нового главы российской дипмиссии в Вашингтоне. При этом, как отмечала ранее газета "Коммерсант", Антонов может отправиться в Вашингтон в июле — после первой личной встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая должна состояться на полях саммита G20 в Гамбурге.