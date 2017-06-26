Трамп считает, что РФ могла вмешаться в выборы в США, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и "потенциально другие страны" могли вмешиваться в американские выборы, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Россия и потенциально другие страны могли быть вовлечены", — сказал Спайсер, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сегодня Дональд Трамп в своем Twitter потребовал извинений от тех, кто обвиняет его в "сговоре" с Москвой.

"Дело в том, что президент Обама не сделал ничего после того, как в августе ему сообщили о российском вмешательстве (в выборы. — Прим. ред.). После четырех месяцев изучения России под увеличительным стеклом у них нет ни единой "записи" о сговоре людей Т (Трампа. — Прим. ред.). Нет никакого сговора и никаких препятствий. Передо мной должны извиниться!" — написал Трамп.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Проигравшие президентские выборы демократы заявили, что публикация писем могла привести к поражению Хиллари Клинтон и победе Трампа. Результатов официального расследования власти США не предоставили.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".