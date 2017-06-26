В Йемене огорчены решением верховного суда США по иммиграционному указу

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Власти Йемена огорчены решением верховного суда США по поводу иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, передает агентство Рейтер.

Ранее в понедельник верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу Трампа, на время рассмотрения приостановлены большинство решений нижестоящих судов, блокировавших этот документ. Судьи также предоставили администрации частичное право о вступлении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается. В частности, иммиграционный указ действителен "в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США".

"Мы разочарованы этим решением. Мы уверены, что это не поможет в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а скорее заставит граждан этих стран чувствовать, что все они оказались мишенями", — заявил представитель йеменского министерства по делам экспатриантов Ахмед ан-Нази.

На прошлой неделе второй по счету апелляционный суд подтвердил приостановку указа Трампа, временно запрещающего граждан шести преимущественно мусульманских стран въезд в США. Решение о приостановке указа было поддержано окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния.

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.