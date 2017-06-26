Марадона назвал себя фанатом Путина

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт. Один из лучших игроков в истории футбола аргентинец Диего Марадона признался, что является фанатом президента РФ Владимира Путина.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

"У нас будет встреча с Путиным, он пригласил меня. Он хочет, чтобы я кое-что сделал для чемпионата мира 2018 года. Я фанат Путина, и я люблю его. Всё может быть. Мы уже общались два месяца назад. Но важно встретиться с Путиным, поговорить лично", — сказал Марадона, чьи слова приводит ole.com.ar.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>