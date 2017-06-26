Президент Румынии одобрил кандидатуру Михая Тудосе на пост премьер-министра

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил кандидатуру Михая Тудосе, которого правящая Социал-демократической партия выдвинула на пост премьер-министра.

"Принимая во внимание текущий кризис, и срочную необходимость его остановить, поскольку он вредит экономике и имиджу Румынии за рубежом, я принял решение", — приводит слова президента агентство Рейтер.

Лидеры социал-демократов заявляли, что в случае поддержки президентом, окончательно утвердят в парламенте новое правительство уже в четверг вечером. Тудосе ранее возглавлял министерство экономики.

На прошлой неделе румынские парламентарии отстранили от власти правительство премьер-министра страны Сорина Гриндяну, выразив вотум недоверия.