МВБ США пообещало сообщать о шагах по реализации миграционного указа Трампа

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Министерство внутренней безопасности США в понедельник пообещало своевременно уведомлять о шагах по реализации иммиграционного указа президента Дональда Трампа.

"Реализация исполнительного указа будет осуществлена профессионально, с соответствующими четкими и заблаговременными уведомлениями, особенно касающимися людей, которые могут попасть под действие этого документа", — говорится в сообщении ведомства.

Со своей стороны, генеральный прокурор США Джефф Сешнс подчеркнул, что вердикт Верховного суда является "важным шагом" по восстановлению разделения властей в американском правительстве.

Ранее в понедельник Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу президента Дональда Трампа, на время рассмотрения приостановлены большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.

Судьи также предоставили частичное право администрации о вступлении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается. В частности, иммиграционный указ действителен "в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США".

На прошлой неделе второй по счету апелляционный суд подтвердил приостановку указа Трампа, временно запрещающего въезд граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США. Решение о приостановке указа было поддержано Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния.

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.