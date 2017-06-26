США ввели санкции против лидера сепаратистов в Кашмире

ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США ввели санкции в отношении лидера сепаратистско-террористической организации, выступающей за независимость индийского штата Джамму и Кашмир, об этом решении было объявлено в день визита в Вашингтон премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Согласно распространенному госдепартаментом США заявлению, санкции в связи с террористической деятельностью вводятся в отношении Мохаммада Юсуфа Шаха (Mohammad Yusuf Shah), также известного под именем Саид Салахуддин (Syed Salahuddin), который является "лидером военизированной группировки "Хизб-уль-Муджахидин" (Hizbul Mujahideen)". Индия, США и ЕС считают эту организацию террористической.

В госдепартаменте отмечают, что в сентябре 2016 года он выступил против любых попыток достижения мирного урегулирования кашмирского конфликта, а также угрожал увеличить число бойцов-самоубийц, которые будут сражаться с правительственными силами Индии. В сообщении говорится, что под руководством Салахуддина организация осуществила ряд атак в индийском штате Джамму и Кашмир.

Согласно обнародованному в день визита в Вашингтон индийского премьера Нарендры Моди решению, гражданам США запрещается вести дела с Салахуддином, его счета и собственность на территории США заблокированы.

В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.