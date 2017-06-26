Рогозин сообщил о разговоре с замгенсека НАТО, несмотря на санкции

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что на инаугурации нового президента Сербии Александра Вучича долго разговаривал с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер, несмотря на введенные в отношении Рогозина санкции.

"Был достаточно хороший уровень представительства других стран (на инаугурации). Несмотря на то, что эти люди объявили мне санкции, я долго разговаривал с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер", — сказал Рогозин, не уточнив тему разговора с Гетемюллер.

17 марта 2014 года США, не согласные с действиями России в ходе украинского кризиса, ввели санкции в отношении высокопоставленных российских политиков. Ограничения предполагают, в частности, запрет на въезд на территорию США и блокировку активов и собственности. В список попали 11 человек, в том числе спикер СФ Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин, помощник президента РФ Владислав Сурков, советник главы государства Сергей Глазьев, депутаты Госдумы Елена Мизулина и Леонид Слуцкий, сенатор Андрей Клишас.

В этот же день министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении российских и украинских официальных лиц, которых они считают виновными в "подрыве территориальной целостности Украины". 21 марта лидеры ЕС приняли решение перейти на второй уровень санкций против России "ввиду тяжести ситуации на Украине". В расширенный список вошли еще 12 граждан России и Украины, в том числе Рогозин.