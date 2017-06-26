США изучали конфиденциальные счета российского ЦБ, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Должностные лица Казначейства США и других правительственных департаментов несколько раз в год изучали конфиденциальные счета в ФРС, на которых находятся активы центральных банков других стран, в том числе Банка России, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных представителей Минфина и ФРС США.

По данным агентства, это касается счетов регуляторов таких стран, как Россия, Китай, Ирак, Турция, Йемен, Ливия и других. Сам Федрезерв США тщательно охраняет информацию, содержащуюся на счетах. При этом опрошенные агентством официальные лица сообщили, что власти США регулярно пользуются правилом исключения в договорах на обслуживание с иностранными центробанками.

"Это исключение позволило должностным лицам Казначейства, правительства страны и Федрезерва, не имеющим (к этой информации — ред.) регулярного доступа, собирать данные о движении денежных средств, приходящих на счета и уходящих с них", — пишет агентство, ссылаясь на неназванных официальных лиц. Полученная информация, утверждает агентство, помогла Вашингтону отслеживать соблюдение требований экономических санкций, а также бороться с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Как пишет агентство, ФРС признала практику раскрытия информации счетов, но отказалась давать комментарии по отдельным клиентам. По словам пресс-секретаря ФРБ Нью-Йорка, которое приводится агентством, соглашение с регулятором подразумевает обмен информацией с правительством страны в определенных обстоятельствах. Но при этом регулятор требует предоставления цели использования этих данных и сохранения их конфиденциальности.

"Это исключение использовалось редко и на ограниченной основе для таких случаев, как соблюдение санкционных требований и борьба с отмыванием денег", — сообщил пресс-секретарь. Агентство добавляет, что около 250 ЦБ и правительств других стран держат в сумме 3,3 триллиона долларов на своих счетах в ФРБ Нью-Йорка, и у клиентов, как правило, больше одного счета.

Банк России заявил Рейтер, что не будет комментировать "детали своей деятельности и взаимодействия с партнерами"; посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос агентства по электронной почте.