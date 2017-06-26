Порошенко: США пообещали не принимать решений по Украине без ведома Киева

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что получил обещание от администрации президента США Дональда Трампа не принимать никаких решений по Украине без ведома Киева.

"Помните, много лет тому назад всегда говорили, что Украина не является субъектом, а является объектом международной политики, что все решения по Украине принимаются без Украины. Сейчас мы продемонстрировали, что ситуация кардинально противоположная. Неделю назад я был в США и имел встречу с администрацией новоизбранного президента Трампа. Месседж, который был, – ничего об Украине без Украины приниматься не может", — сказал Порошенко в понедельник на встрече с украинской диаспорой в Париже.

Как отметил украинский президент, "мы должны демонстрировать трансатлантическое единство, и это главное, что нам надо, и никто нам не дает никаких требований и советов, у нас спрашивают, чем вам помочь?"

Он добавил, что в ходе встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель получил подтверждение их приверженности "нормандскому формату" по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, на данный момент Украина пользуется 100-процентной поддержкой западных партнеров, чего никогда не было ранее.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается также на переговорах в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина).