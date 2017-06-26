Рогозин ответил на вопрос об отношении России к санкциям анекдотом

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью Sputnik Сербия рассказал о том, как в России относятся к западным санкциям.

Рогозин назвал антироссийские санкции "клоунскими" и заявил, что запреты лишь заставляют россиян показывать лучшие качества своего национального характера. В качестве иллюстрации он рассказал анекдот, в котором речь идет о том, как заставить представителей разных народов спрыгнуть с моста. "Французу говорят — вы знаете, что француженки не любят больше французов. Он отвечает — кошмар! И прыгает с моста. Американцу говорят — вы знаете, что Америка больше не сверхдержава. Он говорит — о ноу, и прыгает с моста. А русскому говорят — вы знаете, что с этого моста прыгать нельзя. Естественно, он сразу спрыгнул", — сказал Рогозин.

Вице-премьер отметил, что санкции побудили Россию развивать такие отрасли промышленности, как авиастроение и производство двигателей для кораблей. "Нам даже как-то интересно уже стало. А от того, что запретили ездить… Мне, например, запретили ездить в Австралию, так я и не собирался", — заключил Рогозин.