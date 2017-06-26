МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Камень, полгода назад упавший на сарай в Нидерландах, оказался метеоритом возрастом 4,5 миллиарда лет, установили ученые. Их мнение приводит в понедельник портал Dutch News.

Scientists identify rock that crashed through shed roof as meteorite https://t.co/q7xA2NoGej — DutchNews.NL (@DutchNewsNL) 26 июня 2017 г.

​Полукилограммовый осколок пробил крышу сарая в деревне Брук (провинция Северная Голландия) 11 января. Владельцы строения обнаружили его на следующее утро и передали специалистам из Музея естествознания в Лейдене.

После исследования эксперты объявили, что упавший в деревне хондритовый метеорит приходится ровесником Солнечной системе, возникшей около 4,5 миллиардов лет назад.

"Он прилетел из района между Марсом и Юпитером, это пространство полно космического мусора и микропланет", — сообщил геолог Лео Кригсман.

Музей надеется выкупить метеорит у владельцев. Его рыночная стоимость оценивается в 1 тысячу евро.

Это только шестой метеорит, зарегистрированный как упавший в Нидерландах. При этом ученые полагают, что объекты космического происхождения падают на территорию страны в среднем каждые два-три года, но остаются необнаруженными.