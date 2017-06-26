Сенатор Морозов рассказал, зачем Порошенко давит на оппозицию

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Администрация президента Украины Петра Порошенко начинает оказывать политическое и административное давление на оппозиционные партии, раньше выступившие за объявление Порошенко импичмента, в этом давлении участвуют силовые органы, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам, ветеран СВР Игорь Морозов.
"Идёт давление со стороны блока Порошенко с использованием политического и административного ресурса на представителей оппозиционных партий, подписавших раньше обращение. Политическую оппозицию на Украине начинает беспокоить то, что в этот процесс начинают вмешиваться силовые органы, что крайне опасно", — сказал Морозов.
"Получается, что Украина, на словах заявляя о намерении стать частью декларирующей свою демократичность Европы, на деле защищает совсем другие ценности", — подчеркнул сенатор.
Вместе с тем, отметил Морозов, угроза импичмента Порошенко продолжает оставаться реальной. "Получается, что пока Порошенко ездит по Европе и встречается лидерами государств ЕС, у него в хозяйстве происходит практически переворот", — заявил парламентарий.