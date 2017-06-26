Сенатор Морозов рассказал, зачем Порошенко давит на оппозицию

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Администрация президента Украины Петра Порошенко начинает оказывать политическое и административное давление на оппозиционные партии, раньше выступившие за объявление Порошенко импичмента, в этом давлении участвуют силовые органы, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам, ветеран СВР Игорь Морозов.

Ранее Киевский областной совет по инициативе фракции Юлии Тимошенко "Батькивщина" обратился к Верховной раде с просьбой принять законопроект, который урегулирует процедуру импичмента президента. После этого депутаты облсовета начали отзывать свои подписи под обращением, поясняя, что подписали его "по ошибке", сообщила ранее "Российская газета".

"Идёт давление со стороны блока Порошенко с использованием политического и административного ресурса на представителей оппозиционных партий, подписавших раньше обращение. Политическую оппозицию на Украине начинает беспокоить то, что в этот процесс начинают вмешиваться силовые органы, что крайне опасно", — сказал Морозов.

По его словам, это давление "незаконно и противоречит тем европейским демократическим ценностям, верность которым провозглашает Порошенко, встречаясь с (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель и (президентом Франции Эммануэлем) Макроном".

"Получается, что Украина, на словах заявляя о намерении стать частью декларирующей свою демократичность Европы, на деле защищает совсем другие ценности", — подчеркнул сенатор.

Вместе с тем, отметил Морозов, угроза импичмента Порошенко продолжает оставаться реальной. "Получается, что пока Порошенко ездит по Европе и встречается лидерами государств ЕС, у него в хозяйстве происходит практически переворот", — заявил парламентарий.