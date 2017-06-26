Трамп прокомментировал решение Верховного суда по иммиграционному указу

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал принятое в понедельник решение Верховного суда по иммиграционному указу победой для национальной безопасности страны.

Ранее в понедельник Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу президента Дональда Трампа, на время рассмотрения приостановлены большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ. Судьи также допустили частичное вступление в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается. В частности, иммиграционный указ действителен "в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США".

"Сегодняшнее решение Верховного суда является очевидной победой для нашей национальной безопасности", — говорится в заявлении Трампа, которое распространил Белый дом. По его мнению, данный вердикт позволяет приостановить приезд в США граждан из "шести подверженных терроризму стран и сделать более эффективным барьер" на пути нежелательных для США беженцев.

Трамп подчеркнул, что не может "допустить в страну людей, которые хотят причинить нам вред". При этом он высказался в поддержку тех, кто "любит США и всех наших граждан и намерен серьезно работать здесь".

Президент отметил, что нынешнее решение суда позволяет ему "использовать важные инструменты для обеспечения национальной безопасности". Он также обратил внимание на то, что в поддержку данного вердикта высказались все девять членов Верховного суда.

На прошлой неделе второй по счету апелляционный суд подтвердил приостановку указа Трампа, временно запрещающего въезд граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США. Решение о приостановке указа было поддержано Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния.

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.