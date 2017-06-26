Американский сенатор обещает блокировать продажу оружия "соседям" Катара

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Влиятельный американский сенатор Роберт Коркер в понедельник пообещал блокировать любые сделки по продаже оружия в страны Персидского залива до разрешения кризисной ситуации вокруг Катара.

"Я не дам разрешения на любые сделки по продаже оружия членам Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССГПЗ) до тех пор, пока они не найдут решение существующего спора", — написал законодатель, возглавляющий сенатский комитет по иностранным делам, на своей странице в Twitter.

По этому поводу он направил письмо госсекретарю США Рексу Тиллерсону.

"Прежде чем мы дадим дальнейшие разрешения на продажу летального оружия членам ССГПЗ, мы должны лучше понимать, как они намерены разрешить нынешнюю спорную ситуацию и восстановить единство своей организации", — отметил Коркер.

Сенатор подчеркнул, что "нынешние споры в рядах ССГПЗ только мешают усилиям по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ – ред.) и по противостоянию Ирану".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.