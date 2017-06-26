МИД Украины: дата встречи лидеров "нормандской четверки" согласовывается

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Дата и формат встречи лидеров "нормандской четверки" по Донбассу согласовывается, сначала пройдут телефонные переговоры, сообщила в понедельник официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко, которая прошла в понедельник в Париже, сообщил, что ближайшие переговоры по Украине в "нормандском формате" состоятся в последние дни июня или первые дни июля. Макрон заявил журналистам, что встреча может состояться до саммита G20, который запланирован на 7-8 июля.

"На данный момент время и формат согласовывается. Возможно, сначала будет телефонный звонок всех лидеров "нормандской четверки", — сказала Беца в комментарии украинскому телеканалу "112 Украина". Она отметила важность разработки до встречи глав "нормандской четверки" конкретного документа, который "сможет принести мир в Донбасс".

Порошенко ранее заявил о достижении договоренности с Макроном подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате", который может получить название "формулы Макрона".