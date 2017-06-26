Трамп и девочка из Сирии вошли в список влиятельных людей по версии Time

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Американский еженедельный журнал Time признал президента США Дональда Трампа и девочку-блогера из сирийского города Алеппо Бану Алебед одними из самых влиятельных людей в интернете.

Американский лидер вошел в список "25 самых влиятельных людей в интернете" по версии издания из-за своих регулярных посланий в личном и официальном аккаунте в микроблоге в Twitter . В некоторых случаях, как отмечает издание, сообщения, вызывающие неоднозначную реакцию как среди общественности, так и среди официальных лиц, "причиняют вред его президентству".

"Но, несмотря на, возможно, нескончаемую драму, или благодаря ей Трамп сейчас является мировым лидером с наибольшим числом подписчиков в Twitter, что дает ему возможность достаточно эффективно доносить свое послание на своих условиях", — пишет журнал.

Девочка из сирийского Алеппо приобрела известность также благодаря своими сообщениям в микроблоге Twitter, с помощью которых, как пишет журнал, мир узнавал "об ужасах гражданской войны в Сирии в то время, когда не так много журналистов могли попасть в регион". В декабре прошлого года девочка с родителями покинула Алеппо и переехала в качестве беженки в Турцию.

В список самых влиятельных людей в интернете по версии Time также вошли российский оппозиционер Алексей Навальный, британская писательница Джоан Роулинг, американские певицы Кети Перри и Рианна и звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян.