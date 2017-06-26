Трамп и девочка из Сирии вошли в список влиятельных людей по версии Time

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Американский еженедельный журнал Time признал президента США Дональда Трампа и девочку-блогера из сирийского города Алеппо Бану Алебед одними из самых влиятельных людей в интернете.Twitter. В некоторых случаях, как отмечает издание, сообщения, вызывающие неоднозначную реакцию как среди общественности, так и среди официальных лиц, "причиняют вред его президентству".
"Но, несмотря на, возможно, нескончаемую драму, или благодаря ей Трамп сейчас является мировым лидером с наибольшим числом подписчиков в Twitter, что дает ему возможность достаточно эффективно доносить свое послание на своих условиях", — пишет журнал.
В список самых влиятельных людей в интернете по версии Time также вошли российский оппозиционер Алексей Навальный, британская писательница Джоан Роулинг, американские певицы Кети Перри и Рианна и звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян.