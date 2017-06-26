В Балтиморе в кампусе университета ищут вооруженного человека

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Кампус университета Stevenson University в городе Балтимор в атлантическом американском штате Мэриленд оцеплен после сообщений о вооруженном человеке, сообщает телеканал WBAL-TV 11.

"Поступили сообщения о вооруженном человек в кампусе Greenspring. Просьба занять ближайшее укрытие до выяснения обстоятельств", — сообщается на официальной странице университета в Twitter.

Armed person reported on Greenspring Campus. Shelter in place until further notice. — Stevenson University (@StevensonU) 26 июня 2017 г.

​По данным полиции, вызов поступил в 10.25 (17.25 мск). Полицейские обыскали здание кампуса, ничего подозрительного обнаружено не было. Сообщается, что у одного из сотрудников службы охраны университета пропала рация. По одной из версий полиции, вызов мог быть сделан с нее и является ложным.