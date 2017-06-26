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В мире

Египетские эксперты призвали поставщиков сетевых услуг к соблюдению законов

Сюжет:
Возможная блокировка Telegram (32)
18:4026.06.2017
(обновлено: 18:42 26.06.2017)
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© Fotolia / kantverСмартфон. Архивное фотоСмартфон. Архивное фото
© Fotolia / kantver

КАИР, 26 июн — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Социальные сети и мессенджеры, прочно вошедшие в повседневную жизнь, зачастую становятся инструментом в руках террористов, поэтому поставщики этих услуг должны сотрудничать с государствами для обеспечения безопасности, а также учитывать законы и ограничения, действующие в разных странах, считают опрошенные РИА Новости египетские эксперты.

Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эксперт: блокировка Telegram привлечет в мессенджер больше преступников

На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного, в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Позднее он пояснил, что Роскомнадзор не готов к блокировке Telegram "завтра", однако время ожидания ответа от Дурова исчисляется днями. В понедельник ФСБ сообщила, что террористы на территории России для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют мессенджер Telegram.

Дуров заявлял, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США. Он пояснил, что сейчас обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть ключей для расшифровки, эти ключи только на устройствах самих пользователей. Дуров добавил, что "потенциальная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров — в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN)". По его словам, "чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет".

Законы надо соблюдать

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"Компании, которые хотят работать на территории определенного государства, должны соблюдать установленные правила и законы, регулирующие сектор связи", — сказал в беседе с РИА Новости египетский эксперт в области информационных технологий Махмуд аль-Альфи.

По его словам, в большинстве случаев компании принимают ограничения, которые вводит то или иное государство на своей территории, "так как это делается в соответствии с требованиями национальной безопасности". "Каждое государство владеет информацией об угрозах, с которыми оно сталкивается, поэтому имеет полное право применять технические меры для защиты национальной безопасности", — добавил он.

У арабских стран есть опыт

Эксперт отметил, что ряд арабских стран вводил контроль за использованием социальных сетей и мессенджеров. В частности, Саудовская Аравия и Тунис ввели ряд ограничений на связь через мессенджеры и социальные сети. При этом аль-Альфи подчеркнул, что введение ограничений или запрет тех или иных ресурсов — это не только принятие решения со стороны государства.

Мессенджер Telegram на экране. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эксперт: закрытие Telegram не станет панацеей в борьбе с терроризмом
"Необходимо приобрести специальное оборудование, подготовить специальные программы, внести изменения в работу сетей связи в стране. Иными словами, необходимо менять инфраструктуру, что бывает очень затратно и требует серьезных усилий", — отметил египетский эксперт.

Соцсети становятся инструментом террористов

Современные исследования подтверждают, что пространства соцсетей, различные приложения, телефоны стали основными инструментами террористических группировок и группировок, пропагандирующих идеи экстремизма, считает египетский эксперт, руководитель Центра исследований в области безопасности Халед Окаша. С их помощью происходит вербовка молодежи, пополняющей такие группировки.

"Силы безопасности во всем мире сегодня пытаются установить жёсткий контроль за новыми технологиями. В спецслужбах появились целые подразделения, основная задача которых – мониторинг сайтов и социальных сетей", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Законы и сотрудничество

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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По его словам, бороться с экстремизмом в сетях необходимо и с помощью новых законодательных инициатив, чтобы у спецслужб была возможность, к примеру, без промедления закрывать чаты, которые используют экстремисты, а также сайты, пропагандирующие экстремизм, отслеживать вербовщиков, которые пытаются вовлечь молодежь в группировки, или организаторов отправки молодежи в зоны боевых действий.

"Спецслужбы сталкиваются с большими трудностями, так как традиционные средства связи боевики террористических группировок уже не используют", — отметил он.

Египетский эксперт считает, что контроль или запрет интернет-ресурсов хоть и обходится достаточно дорого и требует большого числа специалистов, но может быть налажен эффективно, если крупные государства будут сотрудничать в сфере разработки международной законодательной базы для регулирования средств связи, а также с теми, кто управляет гигантскими социальными сетями. "Можно добиться некоторых уступок, ввести ограничения для пользователей современных технологий, социальных сетей в рамках усилий по борьбе с распространением терроризма и экстремизма", — сказал Окаша.

Вопрос суверенитета

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В условиях войны против терроризма, реально существующей угрозы каждое государство имеет право вводить ограничения, которые отвечают государственным интересам, считает эксперт.

"Никто не имеет права вмешиваться в вопрос контроля за средствами связи в определенном государстве, так как это регулируется местными законами, является вопросом суверенитета, связанным с защитой безопасности граждан, что в свою очередь является обязанностью правительства", — пояснил он.

Отслеживать, а не запрещать

В то же время, по его словам, современные исследования показывают, что блокирование социальных сетей или сайтов, которые используют экстремисты, дает только временный эффект, "потому что они сразу находят альтернативные варианты для поддержания связи". "Когда закрывается одно окно, открывается десять других", — отметил Окаша.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Он также подчеркнул, что необходимы средства контроля, которые позволят сотрудникам сил безопасности отслеживать членов террористических группировок, выявлять их с помощью этих ресурсов. "Многие спецслужбы сумели нанести сильные удары по террористам благодаря тому, что отслеживали их интернет-ресурсы. Я считаю, что это стратегический подход к борьбе с терроризмом в будущем", — подчеркнул эксперт.

Безопасность и свобода

Он уверен, что те, кто выступает против контроля за соцсетями, должны понимать, что главная задача спецслужб во всем мире — это обеспечение безопасности граждан и отстаивание интересов государства.

"Такую работу нельзя ограничивать под предлогом защиты свободы и гласности. Реальность говорит нам о большом числе невинных жертв, целые государства рушатся из-за террористических атак, терроризм стал трансграничным, он угрожает многим государствам", — пояснил он.

Опыт Египта

Женщина за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Gzorgz
Египетские депутаты обсуждают государственное регулирование соцсетей
По словам эксперта, Египет также ввел некоторые ограничения в отношении определенных сайтов СМИ, которые пропагандировали насилие и терроризм. "Кроме того, подразделения мониторинга в МВД страны совершенствуют свою работу, выявляют опасные ресурсы и добиваются их закрытия. Египетские власти проводят переговоры с международными компаниями, работающими в сфере коммуникаций, просят их ввести ряд ограничений", — добавил он.

Он подчеркнул, что вся эта работа требует дополнительных усилий, сотрудничества международного сообщества с целью создания механизма для обеспечения защиты электронного пространства.

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