Конкурс красоты на АЭС вызвал волну возмущения в Чехии
18:3826.06.2017
(обновлено: 18:48 26.06.2017)
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Крупнейшей в Чехии АЭС "Темелин" пришлось извиняться за проведенный на станции конкурс красоты, сообщает RT.
Неделей ранее на странице АЭС в Facebook появились фотографии девушек в бикини и касках – финалисток национального конкурса "Выпускница-2017". Той, чье фото наберет больше всего лайков, компания предложила двухнедельную стажировку.
Общественность Чехии, однако, сочла конкурс неэтичным. Возмущение вызвал тот факт, что одна из девушек получит карьерное продвижение не за профессиональные качества, а за привлекательную внешность.
В результате руководство станции принесло извинения и объявило, что предложит стажировку всем участницам. "Конкурс был нацелен на продвижение технического образования. Если его первоначальное видение вызывало сомнения или беспокойство, мы очень сожалеем", — говорится на странице компании в Facebook.
Победительницей конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" стала представительница Армении, модель и актриса Шушан Ерицян.
Финал международного конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" прошел 6 июня в развлекательном комплексе "Фараон" в Ереване.
В заключительном этапе конкурса приняли участие 24 девушки, победившие в отборочных конкурсах в своих странах.
Участница конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" Ксения Рясик.
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На конкурсе выступил участник российского проекта "Голос" Майкл Блэйз из Нигерии.
Победительница конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" Шушан Ерицян.
Дефиле конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" в национальных костюмах.
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Представительница Казахстана Эльназ Нурсеитова в национальном костюме.
Представительница Республики Беларусь на конкурсе Анастасия Кузнецова.
Представительница Казахстана Беркинова Альбина.
Дефиле в купальниках на конкурсе красоты "Мисс СНГ-2017".
Дефиле в национальных костюмах на конкурсе "Мисс СНГ-2017".
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