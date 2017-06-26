Конкурс красоты на АЭС вызвал волну возмущения в Чехии

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Крупнейшей в Чехии АЭС "Темелин" пришлось извиняться за проведенный на станции конкурс красоты, сообщает RT.

Неделей ранее на странице АЭС в Facebook появились фотографии девушек в бикини и касках – финалисток национального конкурса "Выпускница-2017". Той, чье фото наберет больше всего лайков, компания предложила двухнедельную стажировку.

Общественность Чехии, однако, сочла конкурс неэтичным. Возмущение вызвал тот факт, что одна из девушек получит карьерное продвижение не за профессиональные качества, а за привлекательную внешность.

В результате руководство станции принесло извинения и объявило, что предложит стажировку всем участницам. "Конкурс был нацелен на продвижение технического образования. Если его первоначальное видение вызывало сомнения или беспокойство, мы очень сожалеем", — говорится на странице компании в Facebook.