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В мире

Конкурс красоты на АЭС вызвал волну возмущения в Чехии

18:3826.06.2017
(обновлено: 18:48 26.06.2017)
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© AP Photo / David Veis/CTKАЭС Темелин в Чехии. Архивное фотоАЭС Темелин в Чехии. Архивное фото
© AP Photo / David Veis/CTK

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Крупнейшей в Чехии АЭС "Темелин" пришлось извиняться за проведенный на станции конкурс красоты, сообщает RT.

Неделей ранее на странице АЭС в Facebook появились фотографии девушек в бикини и касках – финалисток национального конкурса "Выпускница-2017". Той, чье фото наберет больше всего лайков, компания предложила двухнедельную стажировку.

Общественность Чехии, однако, сочла конкурс неэтичным. Возмущение вызвал тот факт, что одна из девушек получит карьерное продвижение не за профессиональные качества, а за привлекательную внешность.

В результате руководство станции принесло извинения и объявило, что предложит стажировку всем участницам. "Конкурс был нацелен на продвижение технического образования. Если его первоначальное видение вызывало сомнения или беспокойство, мы очень сожалеем", — говорится на странице компании в Facebook.

В Ереване выбрали самую красивую девушку бывшего СССР
© Sputnik / Asatur YesayantsПобедительницей конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" стала представительница Армении, модель и актриса Шушан Ерицян.Победительница конкурса красоты Мисс СНГ-2017 Шушан Ерицян
© Sputnik / Asatur Yesayants
Победительницей конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" стала представительница Армении, модель и актриса Шушан Ерицян.
© Sputnik / Asatur YesayantsФинал международного конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" прошел 6 июня в развлекательном комплексе "Фараон" в Ереване.Участницы финала международного конкурса красоты Мисс СНГ-2017
© Sputnik / Asatur Yesayants
Финал международного конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" прошел 6 июня в развлекательном комплексе "Фараон" в Ереване.
© Sputnik / Asatur YesayantsВ заключительном этапе конкурса приняли участие 24 девушки, победившие в отборочных конкурсах в своих странах.Участница конкурса красоты Мисс СНГ-2017
© Sputnik / Asatur Yesayants
В заключительном этапе конкурса приняли участие 24 девушки, победившие в отборочных конкурсах в своих странах.
© Sputnik / Asatur YesayantsУчастница конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" Ксения Рясик.Участница конкурса красоты Мисс СНГ-2017
© Sputnik / Asatur Yesayants
Участница конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" Ксения Рясик.
© Sputnik / Asatur YesayantsОбязательное условие участия в шоу - девушкам должно быть от 18 до 25 лет.Участница конкурса красоты Мисс СНГ-2017
© Sputnik / Asatur Yesayants
Обязательное условие участия в шоу - девушкам должно быть от 18 до 25 лет.
© Sputnik / Asatur YesayantsНа конкурсе выступил участник российского проекта "Голос" Майкл Блэйз из Нигерии.Участник российского проекта Голос Майкл Блэйз из Нигерии
© Sputnik / Asatur Yesayants
На конкурсе выступил участник российского проекта "Голос" Майкл Блэйз из Нигерии.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкПобедительница конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" Шушан Ерицян.Участница конкурса красоты Мисс СНГ-2017
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Победительница конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" Шушан Ерицян.
© Sputnik / Asatur YesayantsДефиле конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" в национальных костюмах.Участница конкурса красоты Мисс СНГ-2017
© Sputnik / Asatur Yesayants
Дефиле конкурса красоты "Мисс СНГ-2017" в национальных костюмах.
© Sputnik / Asatur YesayantsПризовой фонд конкурса составил 16,2 миллиона драмов (свыше 33 тысяч долларов).Участницы финала международного конкурса красоты Мисс СНГ-2017
© Sputnik / Asatur Yesayants
Призовой фонд конкурса составил 16,2 миллиона драмов (свыше 33 тысяч долларов).
© Sputnik / Asatur YesayantsУчастница конкурса, представлявшая Россию, Софья Албаева.Участница конкурса красоты Мисс СНГ-2017
© Sputnik / Asatur Yesayants
Участница конкурса, представлявшая Россию, Софья Албаева.
© Sputnik / Asatur YesayantsСпециальным гостем конкурса стала российская певица Юлия Самойлова, которая исполнила композицию Flame Is Burning, с которой она должна была выступить на конкурсе "Евровидение" в Киеве.Российская певица Юлия Самойлова выступает на финале конкурса красоты Мисс СНГ-2017
© Sputnik / Asatur Yesayants
Специальным гостем конкурса стала российская певица Юлия Самойлова, которая исполнила композицию Flame Is Burning, с которой она должна была выступить на конкурсе "Евровидение" в Киеве.
© Sputnik / Asatur YesayantsПредставительница Украины Елена Вакуленко.Участницы финала международного конкурса красоты Мисс СНГ-2017
© Sputnik / Asatur Yesayants
Представительница Украины Елена Вакуленко.
© Sputnik / Asatur YesayantsПредставительница Казахстана Эльназ Нурсеитова в национальном костюме.Участница конкурса красоты Мисс СНГ-2017
© Sputnik / Asatur Yesayants
Представительница Казахстана Эльназ Нурсеитова в национальном костюме.
© Sputnik / Asatur YesayantsПредставительница Республики Беларусь на конкурсе Анастасия Кузнецова.Участница конкурса красоты Мисс СНГ-2017
© Sputnik / Asatur Yesayants
Представительница Республики Беларусь на конкурсе Анастасия Кузнецова.
© Sputnik / Asatur YesayantsПредставительница Казахстана Беркинова Альбина.Участница конкурса красоты Мисс СНГ-2017
© Sputnik / Asatur Yesayants
Представительница Казахстана Беркинова Альбина.
© Sputnik / Asatur YesayantsДефиле в купальниках на конкурсе красоты "Мисс СНГ-2017".Участница конкурса красоты Мисс СНГ-2017
© Sputnik / Asatur Yesayants
Дефиле в купальниках на конкурсе красоты "Мисс СНГ-2017".
© Sputnik / Asatur YesayantsДефиле в национальных костюмах на конкурсе "Мисс СНГ-2017".Участница конкурса красоты Мисс СНГ-2017
© Sputnik / Asatur Yesayants
Дефиле в национальных костюмах на конкурсе "Мисс СНГ-2017".
© Sputnik / Asatur YesayantsПобедительницу конкурса выбирало жюри из одиннадцати человек, которое возглавил замминистра спорта и по делам молодежи Армении Габриэл Казарян.Участницы финала международного конкурса красоты Мисс СНГ-2017
© Sputnik / Asatur Yesayants
Победительницу конкурса выбирало жюри из одиннадцати человек, которое возглавил замминистра спорта и по делам молодежи Армении Габриэл Казарян.
© Sputnik / Asatur YesayantsНаряды для участниц конкурса "Мисс СНГ-2017" шили армянские дизайнеры.Участница конкурса красоты Мисс СНГ-2017
© Sputnik / Asatur Yesayants
Наряды для участниц конкурса "Мисс СНГ-2017" шили армянские дизайнеры.
© Sputnik / Asatur YesayantsУчастница конкурса красоты "Мисс СНГ-2017", представлявшая Киргизию, Айсылу Абдибакас.Участница конкурса красоты Мисс СНГ-2017
© Sputnik / Asatur Yesayants
Участница конкурса красоты "Мисс СНГ-2017", представлявшая Киргизию, Айсылу Абдибакас.
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