КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук считает, что Запад больше не выступает единым фронтом в отношении антироссийских санкций, что увеличивает вероятность их полной отмены со стороны ЕС.

По мнению политика, действия "ястребов" в сенате США лишь усугубили противоречия в евроатлантическом блоке, которые стали очевидными при обсуждении вопроса о финансировании НАТО.

"Представителям "партии войны" на Украине следовало бы осознать, что Запад в отношении антироссийских санкций больше не выступает единым фронтом. А это увеличивает вероятность их полной отмены со стороны ЕС, экономические потери стран которого от санкционной политики на порядок больше, чем США", — приводятся в понедельник слова Медведчука в блоге на сайте движения.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Москва также не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.