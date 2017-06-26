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В мире

Париж и Киев договорились предложить Донбассу "формулу Макрона"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2017 (350)
17:3226.06.2017
(обновлено: 17:36 26.06.2017)
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© AFP 2017 / Pool/Alain JocardПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в ПарижеПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Париже
© AFP 2017 / Pool/Alain Jocard

ПАРИЖ, 26 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник принял в Елисейском дворце своего украинского коллегу Петра Порошенко. Обсуждали как вопросы двустороннего сотрудничества, так и меры по урегулированию ситуации на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Париже
© AP Photo / Michel Euler
Порошенко рассказал о "формуле Макрона" по урегулированию в Донбассе

Встреча продлилась более часа, хотя в графике Макрона на нее отводилось 50 минут и еще десять минут — на выступление перед журналистами.

Скорая встреча

Основное внимание на пресс-конференции было уделено вопросам урегулирования украинского кризиса.

Французский лидер заявил, что Париж остается привержен "суверенитету Украины в рамках ее международно признанных границ". "Мы, как и наши партнера из ЕС, не признаем присоединения Крыма к России", — сказал Макрон журналистам.

Он также заявил, что новые переговоры в "нормандском формате" пройдут уже в ближайшие дни — "в последние дни июня или первые дни июля", до саммита G20.

"Я подтвердил президенту Порошенко мое желание продолжать минский процесс и до встречи G20 осуществить плодотворный обмен мнениями в "нормандском формате" в присутствии ОБСЕ", — сказал французский лидер.

Как позднее сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возможность телефонного разговора в "нормандском формате", который может состояться в ближайшее время, прорабатывается.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко перед встречей в Елисейском дворце в Париже
© AFP 2017 / Alain Jocard
Макрон рассказал, когда пройдет встреча в "Нормандском формате" по Украине
"Такая возможность прорабатывается по дипломатическим каналам", — сказал Песков.

Переговоры и формула

Макрон подчеркнул, что хотел бы, чтобы переговоры "нормандской четверки" имели "ясные цели и конкретный результат".

В свою очередь, украинский президент заявил о достижении договоренности с Макроном по поводу подготовки проекта вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате", который может получить название "формулы Макрона".

"Наша договоренность, что мы положим на бумагу проекты возможных решений "нормандского формата", возможно, они будут иметь название "формулы Макрона". Мы сможем на сегодня предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины", — сказал Порошенко.

Анна Ярославна

"Францию и Украину связывают долгие отношения, долгая история", — сказал Макрон, упомянув, как символ долгих двусторонних отношений "Анну Киевскую".

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Париже. 26 июня 2017
© AP Photo / Michel Euler
Макрон приписал Анне Ярославне украинское происхождение
Анна Ярославна — младшая из трех дочерей киевского князя Ярослава Мудрого, супруга французского короля Генриха I и королева Франции. Сама Анна также происходила из династического брака — ее матерью была шведская принцесса Ингегерда.

Анна Ярославна, по данным разных источников, родилась в диапазоне между 1025 и 1036 годами, умерла между 1075 и 1089 годами. Она родила четверых детей, в том числе будущего французского короля Филиппа.

Вопрос "принадлежности" Анны Ярославны в конце мая всколыхнул социальные сети после того, как президент РФ Владимир Путин на встрече с Макроном под Парижем назвал жившую в ХI веке дочь Ярослава Мудрого русской.

Потомки древних укров
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Потомки древних укров

Сначала дискуссия развивалась только на интернет-пространстве, но затем вышла на уровень президента Порошенко, который заявил, что российский лидер "пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю" "киевлянку Анну Ярославну".

Спустя месяц после скандала украинский лидер посетит городок Санлис в департаменте Уаза, где Анна Ярославна жила после смерти своего супруга и где основала женский монастырь. В настоящее время на одной из площадей города установлен памятник королеве.

Реакции

Заместитель руководителя администрации президента России. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков сообщил о возможности телефонного разговора в "нормандском формате"
План урегулирования конфликта в Донбассе можно менять или корректировать только при участии и согласии на это всех сторон, а не каких-то отдельных участников, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Сейчас есть план, который согласован со всеми сторонами и поддержан гарантами, и для того чтобы его изменить на какой-то другой план или изменить уже существующий план, нужно прежде всего согласие всех сторон", — заявил Калашников РИА Новости.

По его мнению, Порошенко, который является одной стороной, не может сам обсуждать этот вопрос "с кем угодно: с американцами, с французами, но без второй стороны".

"До чего бы там ни договорился Макрон, даже из лучших побуждений, к сожалению, этот план будет обречен на поражение, если он не будет согласован со сторонами: ДНР и ЛНР и гарантами, такими как Германия и Россия", — добавил парламентарий.

Переговоры в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе проводятся с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.

В рамках "нормандского формата" проходят встречи и телефонные переговоры на высшем, министерском и экспертном уровнях. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в октябре 2016 года в Берлине, на ней была достигнута договоренность о подготовке плана по урегулированию в Донбассе.

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Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

 

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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teu11
Думаю, что "План Макрона" содержит частицу мыслей и В.В. И, что этот план скоординирован с Москвой! Думаю, В.В. уже знал об итогах встречи заранее:). Ну что, поросенок, подайте ка его к трапезе!
17:37
26.06.2017
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