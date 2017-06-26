Мэй рассказала о положении граждан ЕС в Британии после Brexit

ЛОНДОН, 26 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала максимально упростить процедуру получения постоянного вида на жительство в стране для граждан ЕС после Brexit.
Премьер еще на прошлой неделе ознакомила коллег по ЕС со своими предложениями касательно статуса британцев в Европе и европейцев в Британии, однако подробности предложений до сегодняшнего дня оставались неизвестными.
Мэй также пообещала, что всем европейцам на прохождение новых процедур будет дано достаточно времени. "Чтобы получить постоянный вид на жительство, гражданин ЕС должен быть резидентом в Великобритании до определенной даты (не ранее 29 марта 2019 года – ред.) и провести в Великобритании не менее пяти лет, прежде чем подавать на постоянный вид на жительство", — сказала она.
С точки зрения доступа к услугам Национальной службы здравоохранения и социальным службам для европейцев, приехавших в Британию до выхода страны из ЕС, по сравнению с настоящим временем, ничего не изменится. Все эти меры, подчеркнула она, должны реализовываться на основе принципа взаимности: страны ЕС должны так же относиться к британцам, живущим в европейских странах.