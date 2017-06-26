Мэй рассказала о положении граждан ЕС в Британии после Brexit

ЛОНДОН, 26 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала максимально упростить процедуру получения постоянного вида на жительство в стране для граждан ЕС после Brexit.

"Все находящиеся в стране легально европейцы получат право подать заявление на предоставление им статуса резидента. Административные процедуры, которые они должны будут пройти для того, чтобы получить новые права, будут модернизированы и станут максимально простыми, проще, чем сейчас в рамках ЕС", — сказала Мэй, выступая в понедельник в парламенте.

Премьер еще на прошлой неделе ознакомила коллег по ЕС со своими предложениями касательно статуса британцев в Европе и европейцев в Британии, однако подробности предложений до сегодняшнего дня оставались неизвестными.

Мэй также пообещала, что всем европейцам на прохождение новых процедур будет дано достаточно времени. "Чтобы получить постоянный вид на жительство, гражданин ЕС должен быть резидентом в Великобритании до определенной даты (не ранее 29 марта 2019 года – ред.) и провести в Великобритании не менее пяти лет, прежде чем подавать на постоянный вид на жительство", — сказала она.

Мэй добавила, что европейцы с меньшим сроком пребывания в стране получат право подать на временный вид на жительство. То же самое касается и европейцев, приехавших в страну уже после Brexit. Особо премьер подчеркнула, что семьи разделяться не будут, дети и супруги будут получать аналогичные права, что и заявители из стран ЕС.

С точки зрения доступа к услугам Национальной службы здравоохранения и социальным службам для европейцев, приехавших в Британию до выхода страны из ЕС, по сравнению с настоящим временем, ничего не изменится. Все эти меры, подчеркнула она, должны реализовываться на основе принципа взаимности: страны ЕС должны так же относиться к британцам, живущим в европейских странах.